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Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Turgay G. ve arkadaşı, tartıştığı eşinin çağırdığı kayınpederi Nurettin Y. tarafından bıçaklandı.

12.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:02Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı
KOCAELİ'nin ilçesinde, Turgay G. ve arkadaşı, tartıştığı eşinin çağırdığı kayınpederi Nurettin Y. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan damat ve arkadaşı hastaneye kaldırılırken, kayınpeder gözaltına alındı.

Olay, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Turgay G., bir süredir sorun yaşadığı eşi Nilgün G. ile konuşmak için arkadaşı Serdar B. ile eve geldi. Ancak çift arasındaki konuşma tartışmaya döndü. Bunun üzerine Nilgün G. telefonla babası Nurettin Y.'yi arayarak, eve çağırdı. Hızla gelen baba, tartışmaya başladığı damadı ile yanındaki arkadaşını bıçaklayarak, yaraladı. Komşuların etkisiz hale getirdiği Nurettin Y., gelen polise teslim edildi. 3 yerinden bıçaklanan ve durumu ağır olan Turgay G. ile 2 yerinden bıçaklanan Serdar B., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Soruşturma başlatıldı.


- Derincekocaeli

Derince, Güncel

Kaynak: DHA

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