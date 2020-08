Kızkalesi'nde trafik yoğunluğu

MERSİN'de son yılların en kalabalık bayramının yaşandığı turizm bölgesi Kızkalesi'nde, yoğun araç trafiği yaşanıyor.

Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafiri ağırladı. Bölgeye rezervasyonsuz gelen bazı tatilciler kapıda kalırken, bazı tatilciler geceyi araçlarında geçirdi. Bu nedenle değişik saatlerde D-400 Karayolunda karşılıklı olarak yoğunluk yaşandı. Emniyet şeritleri ihlal edildi. Yoğunluğun yaşandığı saatlerde Kızkalesi'nin kavşağı kapatıldı.

'ÇEŞMELİ-KIZKALESİ YOLUNUN BİR AN ÖNCE YAPILMASI GEREKİYOR'

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, kış aylarında nüfusu 3 bin olan Kızkalesi'nin yaz aylarında 50 bine ulaştığını belirterek, "Özellikle bayramda nüfus daha da artıyor. D-400 karayolu maalesef şu an trafik yoğunluğuna cevap verememekte. Bu sorunu her yıl yaşamaktayız. Özellikle Kızkalesi'nin içerisindeki döner kavşak trafik tarafından kapatıldı. Kızkalesi'ne araçla giriş ve çıkış şu an yasak. Çeşmeli-Kızkalesi arasındaki yolun bir an önce yapılması gerekiyor" dedi.