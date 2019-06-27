Kızkalesi ve Susanoğlu plajları, yeniden mavi bayraklı

MERSİN, 321 kilometrelik sahiliyle yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kentin en gözde halk plajları Kızkalesi ve Susanoğlu'na, uluslararası 33 kriterin tamamının yerine getirilmesiyle yeniden mavi bayrak verildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kızkalesi ve Susanoğlu halk plajlarına yeniden verilen mavi bayrağı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari'den aldı. Bayrağı teslim alan Başkan Seçer, Mersin'in denizini, sahilini ve doğasını koruyacaklarını belirterek, "Mavi bayraklı plajların sayısını artırmak için gerekli tüm çalışmaları özenle yürüteceğiz. Bizim çevreye bakış vizyonumuza bağlı bir durum. Ne kadar çevre dostu bir belediyecilik anlayışı sergilersek, çevremizi ve denizimizi temiz tutmak için çaba sarf edersek bu kriterlere çok daha çabuk erişiriz. Kentimizde mavi bayraklı plaj sayısını artırmak için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı yetkilileri ile bugüne kadar olan temaslarımızı artıracağız" dedi.Başkan Seçer'in mavi bayrak için gösterdiği özene ve ilgiye teşekkür eden Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Cebbari, "Öncelikle başkanımızın ilgisine çok teşekkür ediyorum. Ziyarette başkanımız mavi bayraklı plaj sayısının artırılması için gösterdiği önemi bizlere aktardı. Alınan mavi bayrak çevre faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünün bir göstergesidir. Mavi bayrak ödülü aslında bir sonuç. Mersin kıyılarında çevre ve atık yönetiminin, çevre eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerimizin ne kadar iyi olduğunun bir göstergesi. Bu vizyondan hareketle Mersin kıyılarının daha fazla bayrağı hak ettiğini, başkanımızın da çevreci vizyonla mavi bayraklı plaj sayısını artıracağını düşünüyoruz" diye konuştu.ULUSLARARASI 33 KRİTER YERİNE GETİRİLDİUluslararası niteliği olan ve turizm açısından önem taşıyan mavi bayraklar, Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip illerinden Mersin'in Kızkalesi ve Susanoğlu plajlarında dalgalanmaya devam edecek. Masmavi denizi ve sahilleri ile yaz aylarında yerli- yabancı turistlerin akınına uğrayan Kızkalesi ve Susanoğlu plajları, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş.'nin uluslararası 33 kriterinin tamamını yerine getirmesi sonucu mavi bayrağa yeniden layık görüldü.MAVİ BAYRAK NASIL ALINIYOR?Mavi bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası çevre ödülüdür. Bu ödülün kriterleri plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi ile can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajda gerekli ilk yardım malzemelerinin bulunması, kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları ve plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı alınabilecek önlemlerin tümü belediye bünyesindeki Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından yerine getirildi.

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