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Kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

Kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

05.09.2019 22:49
Kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü... O anlar kamerada
Kız kavgasına polis müdahale etti
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavga dönüştü.
Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 36009 Sokak üzerinde isimleri belirlenemeyen kızlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın tekme tokatlı kavgaya dönmesiyle vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, her iki tarafın kimlik kontrolünü yapmasıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Çıkan kavgada herhangi bir yaralanma olmadı.
Kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

Kahramanmaraş, kavga, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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