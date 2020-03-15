Kızlarda Zeynep, erkeklerde Alpaslan tercih edildi
DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Düzce'de 2019 yılı içerisinde bebeklere en çok verilen isimler belli oldu.
15.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:22
DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Düzce 'de 2019 yılı içerisinde bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Kız bebeklere en çok Zeynep ismi verilirken, erkek bebeklere ise en çok Alpaslan ismi verildi.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Düzce'de 2019 yılında doğan bebeklere konulan isimlerde en çok hangi isimlerin kullanıldığı belirlendi. Kız bebeklere önceki yıllarda olduğu gibi Zeynep ismi birinci sırada yer alırken, erkek bebek isimlerinde birinci sırayı bu yıl Alpaslan aldı. Düzce'de kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler arasında Defne ikinci sırada, Asel ise üçüncü sırada yer aldı. Zümra, Azra, Hiranur, Öykü, Elif, Asya ve Zehra ise ilk onda yer aldı.
Erkek isimlerde Alparslan birinci sırada yer aldı
Açıklanan verilere göre, erkek bebeklerde ise Alparslan birinci sırada yer aldı. Alparslan'dan sonra en çok tercih edilen isimler arasında Ömer Asaf ismi ikinci sırada yer alırken, Ali Asaf ismi ise üçüncü sırada yer aldı. Ömer, Eymen, Yusuf, Hamza, Ertuğrul, Kerem ve Yavuz Selim isimleri ise ilk on isimde yer aldı. - DÜZCE
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Düzce'de 2019 yılında doğan bebeklere konulan isimlerde en çok hangi isimlerin kullanıldığı belirlendi. Kız bebeklere önceki yıllarda olduğu gibi Zeynep ismi birinci sırada yer alırken, erkek bebek isimlerinde birinci sırayı bu yıl Alpaslan aldı. Düzce'de kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler arasında Defne ikinci sırada, Asel ise üçüncü sırada yer aldı. Zümra, Azra, Hiranur, Öykü, Elif, Asya ve Zehra ise ilk onda yer aldı.
Erkek isimlerde Alparslan birinci sırada yer aldı
Açıklanan verilere göre, erkek bebeklerde ise Alparslan birinci sırada yer aldı. Alparslan'dan sonra en çok tercih edilen isimler arasında Ömer Asaf ismi ikinci sırada yer alırken, Ali Asaf ismi ise üçüncü sırada yer aldı. Ömer, Eymen, Yusuf, Hamza, Ertuğrul, Kerem ve Yavuz Selim isimleri ise ilk on isimde yer aldı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti