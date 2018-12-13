Kızları Gözyaşları İçerisinde Uğurladı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:59



13 Aralık 2018 Perşembe 16:59

Antalya'da beylik tabancasıyla intihar ettiği öne sürülen Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan için tören düzenlendi. Karaaslan, 12 ve 24 yaşındaki kızlarının gözyaşları arasında memleketine uğurlandı.Antalya Emniyet Müdürlüğünün Uncalı Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen törene, Karaaslan'ın kızları 24 yaşındaki Ezgi, 12 yaşındaki Asya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Mehmet Murat Ulucan ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.Türk bayrağına sarılı tabutun gelmesiyle başlayan törende, Karaaslan'ın özgeçmişi okundu. Karaaslan meslektaşlarının omuzlarında dualar eşliğinde cenaze nakil aracına konulurken, kızları gözyaşlarını tutamadı. 'Ben ağlamıyorum' diyen kızları teselli etme görevi Karaaslan'ın meslektaşlarına düştü.Karaaslan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi. - ANTALYA