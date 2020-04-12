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Kızları sürpriz yapılmasını istedi, zabıta pasta ile evlilik yıldönümlerini kutladı

Kızları sürpriz yapılmasını istedi, zabıta pasta ile evlilik yıldönümlerini kutladıİSTANBUL'da oturan Öznur Çokgezer, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan anne ve babasının 46'ncı evlilik yıldönümü olması nedeniyle Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'ndan sürpriz kutlama yapılması için ricada bulundu.

12.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:41
Kızları sürpriz yapılmasını istedi, zabıta pasta ile evlilik yıldönümlerini kutladı
İSTANBUL'da oturan Öznur Çokgezer, Sakarya 'nın Hendek ilçesinde yaşayan anne ve babasının 46'ncı evlilik yıldönümü olması nedeniyle Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'ndan sürpriz kutlama yapılması için ricada bulundu. başkan Babaoğlu'ndan görevlendirdiği zabıta memurları, Baycan çiftinin evine pasta ile giderek evlilik yıldönümlerini kutladı.
İstanbul'da oturan Öznur Çokgezer, Hendek'te yaşayan annesi Zehra ve babası Kazım Baycan'ın 46'ncı evlilik yıldönümleri nedeniyle Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na sosyal medya hesabından ulaşarak, sürpriz yapmaları isteğinde bulundu. Bu teklifi kırmayan Başkan Babaoğlu, hemen ilgili birimlere talimat vererek Babaoğlu çiftine pasta gönderdi. Zabıta memurları, Yenimahalle'de yaşayan 70 yaşındaki Kazım ve 65 yaşındaki Zehra Baycan çiftinin evine giderek evlilik yıldönümünü kutlayıp, pasta hediye etti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Zehra Çolak ise Hendek'te oturan ve rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan kayınvalidesi 65 yaşındaki Emine Çolak'ın doğum günü nedeniyle Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na sosyal medya hesabından ulaşarak sürpriz bir doğum günü talep etti. Babaoğlu bu talebi de kırmayarak, Emine Çolak'a sürpriz doğum günü yapıldı. Emine Çolak gözyaşlarına hakim olamazken, görevlilere teşekkür etti.
'ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU'
Telefon ve sosyal medyadan gelen talepleri yerine getirmek için özen gösterdiklerini belirten Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Devlet millet el ele bu süreci atlatacağız. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanırken iki ailemizle ilgili bize gelen bilgi ve talep sonrası neden olmasın dedik. Önemli olan vatandaşlarımızın mutluluğudur. Bir nebze moral olması açısından ekiplerimiz hemen aileleri tespit ederek bu özel günlerinden onlara moral verdiler. Biz çok mutlu olduk. Allah hepsinden razı olsun. Bize bu dönemde moralde lazım. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Kızları sürpriz yapılmasını istedi, zabıta pasta ile evlilik yıldönümlerini kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Turgut Babaoğlu, Sakarya, Zabıta, Güncel
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