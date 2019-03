Kızlarımız Artık Daha Güçlü Bir Şekilde Geleceğe Hazırlanıyor"

Kaynak: AA

NEW Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Devletimizin her alandaki istikrarlı destekleriyle kız çocuklarımız ve genç kızlarımız artık çok daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanıyor." dedi.Selçuk, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu için geldiği New York 'ta Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (NEYAD) tarafından düzenlenen panele katıldı.Konuşmasında, "Kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması, aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece hayati bir öneme sahiptir." ifadesini kullanan Selçuk, Türkiye 'de son 16 yılda kadının insan haklarının geliştirilmesi ve kadına karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması konularında önemli yapısal ve yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.Selçuk, "Kadına yönelik politikalarda yaşanan değişimin en önemli yansıması yasal alanda olmuştur. Özellikle anayasamızdaki düzenlemelerle kadın erkek fırsat eşitliği ilkesi en üst düzeyde benimsenmiştir." diye konuştu.Kadınların toplumsal hayatta etkin rol üstlenmelerinin ve eğitim fırsatlarından eşit bir şekilde yararlanmalarının son derece önemli olduğunu dile getiren Selçuk, son 16 yılda "Haydi Kızlar Okula", "Baba Beni Okula Gönder" ve "Kardelenler" gibi birçok projenin hayata geçirildiğini anlattı.Son yıllarda kız çocukların eğitim alma oranının ciddi bir şekilde arttığını belirten Bakan Selçuk , "Devletimizin her alandaki istikrarlı destekleriyle kız çocuklarımız ve genç kızlarımız artık çok daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanıyor." dedi.Zehra Zümrüt Selçuk, kadının, çalışma hayatına etkin ve insan onuruna yakışır bir şekilde katılımının sağlanması için de birçok projenin hayata geçirildiğini kaydetti.