Kızlarını trafik kazasında kaybeden aileyi polis ekipleri mezarlığa götürüldü

Güngören'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlatlarının mezarını ziyaret etmek için yardım isteyen aileyi mezarlığa götürdü.

25.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:23
Güngören'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlatlarının mezarını ziyaret etmek için yardım isteyen aileyi mezarlığa götürdü.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 2 Eylül 2018'de 4 kızını trafik kazasında kaybeden anne ve babanın kabir ziyaretinde bulunmak istemeleri üzerine hareke geçti.
Polis ekipleri, aileyi Güngören'deki evlerinden alarak Ümraniye'deki Ihlamur Kuyu Aile Kabristanlığına götürdü. Ekipler, ziyaretin ardından aileyi evine bıraktı. Kızlarını trafik kazasında kaybeden aileyi polis ekipleri mezarlığa götürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Güngören, Polis, Güncel, Haber

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