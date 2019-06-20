KKA'dan eğitime destek

Karacadağ
Kalkınma Ajansı (KKA)Lice
ilçesindeki 7 ana okulunu yeniledi.
KKA, okul öncesi eğitim alanında okullaşma oranını artırmak ve dezavantajlı öğrencilerin eksiklerini gidermek için "Anasınıfımlarımız Yenileniyor Geleceğimiz Güçleniyor Projesi" kapsamında 7 okulun iç ve dış tadilatını yaptı.
Lice KaymakamıAbdulkadir Çelik
okul öncesi eğitimin standartlarını artırmak için KKA'nın Mali Destek Programı çerçevesinde öğrencilerin 2019-2020 eğitim ve öğretim yıllı materyal ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.
Okul öncesi okullaşma oranını artırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Çelik, "Hayata geçirilen projelerle okulların fiziki şartları iyileştirildi. Liceli yavrularımızın daha güzel şartlarda eğim görmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.