29 Mart 2019, 14:57
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Kkdgc Başkanı Ercüment Daşdelen Güven Tazeledi

Kkdgc Başkanı Ercüment Daşdelen Güven Tazeledi

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (KKDGC) Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa Ercüment Daşdelen yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (KKDGC) Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa Ercüment Daşdelen yeniden seçilerek güven tazeledi.

Cemiyet merkezinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulda, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan oluşturuldu.

Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunarak ibrasının ardından yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimlerine geçildi.

Tek listeyle girilen seçim sonucunda Ercüment Daşdelen, Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Didem Yılmaz, Burhan Akyıldırım, A. Erbil Hüryurt ve Turgut Kaya. Denetim Kurulu asil üyeliklerine ise Gümüşpala Kortağ, Ali Asker Daşdelen ve Volkan Karabağ seçildi. - KARS Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kars, Yaşam
Kaynak: İHA