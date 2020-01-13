KKK darbe girişimi davasında sanıkların esas hakkıdaki savunmalarının alınmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir'in bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı diyecekleri sorulan müşteki kurumlar Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve İçişleri Bakanlığının avukatları, yazılı olarak dava dosyasına sundukları beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Son savunmaları sorulan tutuksuz sanıklar Süleyman İ, Ferdi Ç, Ökkeş Y, Bahri B. ve Mustafa K, mütalaada beraatlerinin istendiğini, atılı suçları işlemediklerini belirterek beraat talep etti.

Savunma için hazır olan başka sanık bulunmaması nedeniyle duruşma yarına bırakıldı.

Mütalaadan

Davanın 22 Kasım 2019'da görülen duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir, esasa ilişkin mütalaasını açıklamış ve aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanlığı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasayı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istemişti.

Mütalaada 17 sanığın "darbeye yardım" suçundan 20 yıla, iki sanığın ise "FETÖ üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Başka mahkemelerce "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 5 sanığın ise bu dosyada "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan cezalandırılması, 12 sanığın ise beraatine karar verilmesi istenmişti.

Savcı, aralarında eski albaylar Uğur Karaca ve Nuh Altınsoy'un da bulunduğu 12 firari sanığın dosyalarının ise ayrılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA