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KKKA Şemdinli'de can aldı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Günyazı köyünde, kene tarafından ısırılan Nasır Sever (19), Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

23.07.2019 14:31 KKKA Şemdinli'de can aldı
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Günyazı köyünde, kene tarafından ısırılan Nasır Sever (19), Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Şemdinli'ye 20 kilometre mesafede bulunan Günyazı köyünde yaşayan Nasır Sever, 4 Temmuz günü karın ağrısı, yüksek ateş ve baş dönmesi şikayeti üzerine yakınları tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahalesinin ardından evine götürülen Sever'in şikayetleri arttı. Bir gün sonra yeniden aynı hastaneye götürülen Nasır Sever, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan muayenede KKKA hastalığına yakalanmaşı olabileceği değerlendirilen Sever, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Yapılan testler ile KKKA olduğu kesinlik kazanan Sever, tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle Sever'e refakat eden kardeşi kontrol amaçlı hastanede gözlem altına alındı. Nasır Sever'in cenazesi, koruyucu kıyafetler giyen görevliler tarafından  ailesinin gözetiminde Van'da toprağa verildi. Sever ailesi, taziyeleri yaşadıkları Günyazı köyünde kabul ediyor.



Devlet Hastanesi, Şemdinli, Kongo, Kırım, Güncel

Kaynak: DHA

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