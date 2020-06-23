KKKA şüphesiyle ölüm - SİVAS

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç hayatını kaybetti.

23.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:50
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç hayatını kaybetti.
Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan ve aynı zamanda tarım işçisi olan B.A. (18), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan B.A, yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.A, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaklaşık 15 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören B.A, yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi var mı? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi belirtileri nelerdir? KKKA nedir?
KKKA şüphesiyle ölüm - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Yıldızeli, Kongo, Kırım, Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Türkiye’de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Karabük’te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu’nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Haber
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Sisi’nin tehdidi sonrası ABD’den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
İstanbul Beşiktaş’ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Haberler››Güncel››KKKA şüphesiyle ölüm - SİVAS - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:57: Tartıştığı eşi Çilem'i başından vurup, öldürdü - Haber 11:56: Metrûk binalar için özel ekip - Haber 11:55: Çanakkale yarım saatte yağmura teslim - Haber 11:55: Ukrayna'da apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi - Haber 11:55: Ordu'da bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü - Haber 11:48: Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf istifa getirdi: Çoktan taşan bardağı deviren son hamle - Haber 11:48: Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı - Haber 11:46: Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok - Magazin 10:18: Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi - Haberler