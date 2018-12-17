Kksm'den Alışveriş Çantasına Alternatif Tasarımlar

Çorum
Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezince (KKSM), alışveriş çantası tasarlamak amacıyla düzenlenen eğitimde birbirinden renkli tasarımlar ortaya çıktı.
"Doğaya Saygı, Bütçeye Katkı" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, yasal düzenlemeyle marketlerde ücretli hale getirilen poşetlerin yerine kişilerin kendi tasarladığı alışveriş çantalarının kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Proje kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Hitit Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse, poşetlerin ücretli olmasının poşet kullanımını azaltacağını, bu sayede çevrenin daha az kirletileceğini söyledi.
Plastiğin doğada çok uzun zamanda yok olduğunu, doğaya atılan poşetlerin de yalnızca onda birinin geri toplanabildiğini dile getiren Köse, "Marketten fazlaca poşet almak ve o poşetleri çöp poşeti niyetine kullanmak amacı dışında bir kullanım oluyor ve doğaya fazladan yere poşet atılması sorunu ortaya çıkıyor. 1 Ocak'ta başlayacak ücretli poşet uygulaması, güzel bir uygulama olacak." diye konuştu.
Konferansın ardından Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi hocalarına yönelik tasarım eğitimi gerçekleştirildi. Şile
bezlerine baskı yöntemiyle elde edilen özel tasarım alışveriş çantaları ve örgü fileler, eğitimin ardından sergilendi.
Kaynak: AA