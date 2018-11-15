KKTC 35 Yaşında

15 Kasım 2018 Perşembe 13:46



15 Kasım 2018 Perşembe 13:46

KKTC'de 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm şehirlerde tören ve etkinliklerle kutlanıyor. KKTC'nin 15 Kasım 1983'te kuruluşu kapsamında bugün ilk tören Lefkoşa'daki Türk Şehitleri Abidesi önünde düzenlendi. Törende, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, KTBK adına Piyade Albay Şükrü Güzel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Albay İbrahim Dağman, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcisi Asbaşkan Akın Aktunç, siyasi parti temsilcileri, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Emekli Polisler Derneği, Sönmezliler Ocağı, diğer kurum ve kuruluşlar anıta çelenk sundu. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasının ardından sona erdi.(İHA)