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KKTC açıklarında yan yatan teknedeki 175 Suriyeli göçmen kurtarıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında, yan yatan teknedeki Suriye uyruklu 175 göçmen kurtarıldı.

21.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:13
KKTC açıklarında yan yatan teknedeki 175 Suriyeli göçmen kurtarıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında, yan yatan teknedeki Suriye uyruklu 175 göçmen kurtarıldı.

KKTC'de yerel saatle 03.30 sıralarında Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında içerisinde 30 kadın, 69 çocuk ve 76 erkek toplam 175 Suriye uyruklu göçmeni taşıyan tekne yan yattı. Kıyıya 10 metrelik bir noktada yan yatan teknedeki göçmenlerin yardımına KKTC polisi yetişti. Tekneden tahliye edilen göçmenler, İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'na taşındı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin ihtiyaçları ise Sivil Savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekipleri tarafından karşılandı.

Görüntü Dökümü

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Mültecilerin spor salonundaki görüntüleri

Yan yatan teknenin görüntüsü


Kaynak: DHA

Etiketler : Suriye, Kıbrıs, Güncel

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