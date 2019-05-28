KKTC-Alanya feribot seferleri yeniden başlıyor

KKTC- Alanya
feribot seferleri 2 Haziran'da yeniden başlayacak.
Yaklaşık 3 saat 15 dakika süren deniz seferlerinin Alanya- Kıbrıs
hattının cuma ve pazartesi,Kıbrıs-Alanya hattının ise perşembe ve pazar günleri gerçekleşmesi bekleniyor.
KKTC Antalya
Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl gerçekleşen Alanya- Girne
deniz otobüsü seferlerinin bu yıl yeniden başlamasının mutluluk verici olduğunu bildirdi.
Karşılıklı gerçekleşen seferlerin, birbirine yakın hatta iç içe geçmiş olan benzer kültürlerin bilinirliğinin daha net görünmesine de olanak sağlayacağını anlatan Beyazbayram, "Turizm açısından da son derece önemli olan deniz yolu taşımacılığının hem Alanya hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
için bir kazanım olacağına inanmaktayız" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA