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KKTC Bakanlar Kurulu, "koronavirüs" önlemleri için toplandı

KKTC Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını konusunda alınacak ilave tedbirler için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplandı.

12.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:50
KKTC Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını konusunda alınacak ilave tedbirler için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
KKTC Bakanlar Kurulu,

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kabine, Kıbrıs, Güncel

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