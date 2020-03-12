KKTC Bakanlar Kurulu'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İtalya, Irak, Çin, Güney Kore, ABD, İsviçre, Hollanda, Japonya ve Bahreyn gibi ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını ve ülkedeki tüm okulların tatil süresinin 22 Mart'a...
12.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:08
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İtalya, Irak, Çin, Güney Kore, ABD, İsviçre, Hollanda, Japonya ve Bahreyn gibi ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını ve ülkedeki tüm okulların tatil süresinin 22 Mart'a kadar uzatıldığını söyledi.
KKTC Bakanlar Kurulu, bu sabah KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında başladı.
Özersay, KKTC Bakanlar Kurulu'nun devam ettiği sırada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınacak ilave tedbirleri açıkladı.
Başbakan Yardımcısı, bütün dünyanın koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) "radikal ve agresif tedbirler alınması" çağrısı yaptığını hatırlatan Özersay, bu çağrıyı bütün vatandaşların dikkate alması gerektiğini kaydetti.
Özersay, "Panik yapılmamalı. Dünyadaki başka ülkelere göre belki çok daha iyi durumda olabiliriz. Dolayısıyla 'Ne kadar tedbirli olursak riski azaltırız.' diye düşünüyoruz." dedi.
Bakan Özersay, koronavirüs salgınına karşı Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları şöyle sıraladı:
"Akyar ve Yeşilırmak Kapıları 22 Mart'a kadar kapatıldı, Metehan, Ledra Palace, Beyarmudu kapıları açık kalacak. Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn'den gelişler yasaklandı. Tüm okulların tatil süresi 22 Mart'a kadar uzatıldı. 3 Nisan'a kadar okullardaki tüm aktiviteler askıya alındı. Sinema, tiyatro, kitle toplantıları 22 Mart'a kadar iptal edildi. Yabancıların yeni çalışma ön izni almaları 22 Mart tarihine kadar durdurulacak. Maske, eldiven, dezenfektanlar ve alkoller (içki maksatlı olanlar hariç) denetimli mal ilan edildi."
"Hiçbir şey toplumun sağlığından önemli değil"
Özersay, KKTC'de tespit edilmiş bir koronavirüs vakası olduğunu yineledi.
KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi tarihinin ertelenmesine ilişkin soruya Özersay, "Bakanlar Kurulu'nda buna yönelik alınmış bir karar söz konusu değil. Hiçbir şey toplumun sağlığından önemli değil. Anayasamızda genel seçimlerin ertelenmesiyle ilgili açık hüküm var, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açık hüküm yoktur ama önemli olan gerçekten seçim değil, kamu sağlığı ve kamu düzenidir." cevabını verdi.
KKTC Bakanlar Kurulu, 10 Mart'ta ülkede ilk kez bir Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından bir dizi tedbir kararları açıklamıştı. Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığından onaylı tüm okullar 15 Mart Pazar gününe kadar tatil ilan edilmişti.
KKTC Bakanlar Kurulu, bu sabah KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında başladı.
Özersay, KKTC Bakanlar Kurulu'nun devam ettiği sırada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınacak ilave tedbirleri açıkladı.
Başbakan Yardımcısı, bütün dünyanın koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) "radikal ve agresif tedbirler alınması" çağrısı yaptığını hatırlatan Özersay, bu çağrıyı bütün vatandaşların dikkate alması gerektiğini kaydetti.
Özersay, "Panik yapılmamalı. Dünyadaki başka ülkelere göre belki çok daha iyi durumda olabiliriz. Dolayısıyla 'Ne kadar tedbirli olursak riski azaltırız.' diye düşünüyoruz." dedi.
Bakan Özersay, koronavirüs salgınına karşı Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları şöyle sıraladı:
"Akyar ve Yeşilırmak Kapıları 22 Mart'a kadar kapatıldı, Metehan, Ledra Palace, Beyarmudu kapıları açık kalacak. Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn'den gelişler yasaklandı. Tüm okulların tatil süresi 22 Mart'a kadar uzatıldı. 3 Nisan'a kadar okullardaki tüm aktiviteler askıya alındı. Sinema, tiyatro, kitle toplantıları 22 Mart'a kadar iptal edildi. Yabancıların yeni çalışma ön izni almaları 22 Mart tarihine kadar durdurulacak. Maske, eldiven, dezenfektanlar ve alkoller (içki maksatlı olanlar hariç) denetimli mal ilan edildi."
"Hiçbir şey toplumun sağlığından önemli değil"
Özersay, KKTC'de tespit edilmiş bir koronavirüs vakası olduğunu yineledi.
KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi tarihinin ertelenmesine ilişkin soruya Özersay, "Bakanlar Kurulu'nda buna yönelik alınmış bir karar söz konusu değil. Hiçbir şey toplumun sağlığından önemli değil. Anayasamızda genel seçimlerin ertelenmesiyle ilgili açık hüküm var, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açık hüküm yoktur ama önemli olan gerçekten seçim değil, kamu sağlığı ve kamu düzenidir." cevabını verdi.
KKTC Bakanlar Kurulu, 10 Mart'ta ülkede ilk kez bir Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından bir dizi tedbir kararları açıklamıştı. Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığından onaylı tüm okullar 15 Mart Pazar gününe kadar tatil ilan edilmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, 22 Mart, Kıbrıs, Güncel
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