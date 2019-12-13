KKTC Bakanlar Kurulu'ndan kritik İHA ve SİHA kararı (2)

TATAR: TÜRKİYE VE KKTC'NİN HAK VE ÇIKARLARININ KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZDİR

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'na konuşlanması yönündeki kararı DHA'ya değerlendirdi. Türkiye'nin ve KKTC'nin son dönemde gelişen olaylar nedeniyle güvenliğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, "Hükümetimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen isteği bugün bir gün içerisinde sonuca bağlamıştır. Aldığımız kararla Geçitkale Havaalanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına verilmiştir" dedi. "Türkiye ve KKTC hem havada hem sahada hem masada hem de Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de güçlü olarak yoluna devam ediyor, edecektir" diyen Başbakan Tatar, "Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının korunması bizim en önceliğimizdir. İHA ve SİHA'lar bölgede görev yapan sondaj gemilerimizi Dalaman'dan kalkarak takip ediyordu. Artık Dalaman'a gidip gelme olmayacak. Geçitkale'de konuşlanacaklar. Havaalanı'na yatırımlar yapılacak" dedi.Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete, Kıbrıs Türk Halkı'na verdiği destek için de yeniden minnetlerini sunduklarını belirterek, "Biz biriz, bölgede kimse bizlerin haklarını göz ardı ederek adım atmamalı. Bölge her anlamda kontrolümüzdedir" uyarısı yaptı.