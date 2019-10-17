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KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, "Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu" dedi.

17.10.2019 22:25

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"BUNDAN SONRASI VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASININ TAKİBİ"

Bakan Özersay, bugün Ankara'da yapılan görüşmelerin ardından sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu. Bundan sonrası, verilen sözlerin tutulmasının takibi. Hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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