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KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan korona salgınıyla ilgili açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, korona virüs salgını ve salgına karşı alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı.

27.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:21
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan korona salgınıyla ilgili açıklama
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar , korona virüs salgını ve salgına karşı alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla mücadele küresel ölçekte hız kesmeden devam ediyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, korona virüs salgını ve salgına karşı alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Tatar, KKTC'de görülen ilk korona virüs vakasının 9 Mart tarihinde Alman bir turistte ortaya çıktığını aktarırken, ilk vakanın ardından okulların, restoranların, kafelerin kapatılmasına karar verildiğini ifade etti. Tatar, öte yandan ilk vakanın ardından spor, sanat ve kültür faaliyetlerine ara verildiğini bildirirken, toplu taşımanın durdurulduğunu ve sınırların kapatıldığını açıkladı. Tatar, korona virüs salgınına hızlı tepki verildiğini salgınla mücadele amacıyla radikal kararlar alındığını ifade ederken, salgını kontrol altına alma çalışmalarına hız verildiğini bu kapsamda kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Tatar, KKTC'de toplam korona virüs vaka sayısının 57 olduğunu açıklarken, bu vakaların 31'inin Alman vatandaşı, 25'inin KKTC vatandaşı, 1'inin Türkmenistan vatandaşı olduğunu duyurdu. Tatar, yapılan tedaviler sonucunda 29 Alman vatandaşının taburcu edildiğini kaydederken, 28 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Tatar, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme sonucunda korona virüs vakalarının virüsü taşıyan kişilerle temas halinde olduğunu veya bu kişilerin aile bireyleri olduğunu vurguladı. Tatar, vatandaşlara evde kalın, ziyaretleri erteleyin, sosyal mesafeyi koruyun uyarılarında bulundu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kıbrıs, Tatar, Güncel

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