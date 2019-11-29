Haberler » Güncel » KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Londra'da basın toplantısı - Haber

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Londra'da basın toplantısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs müzakerelerinde federal temelli çözümün yanı sıra alternatiflerin de masada olması gerektiğini söyledi.

29.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:47
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs müzakerelerinde federal temelli çözümün yanı sıra alternatiflerin de masada olması gerektiğini söyledi.
Tatar, ülkesinin Londra Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Berlin'de Kıbrıs konusunda gayrı resmi görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Tatar, "Ancak hükümet olarak biz, herhangi bir ciddi aşamanın kaydedildiğini düşünemiyoruz. Çünkü hala Rum tarafının meseleyi eski Guterres çerçevesine çekme ve Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapmaya devam etme niyetinde olduğunu görüyoruz." diye konuştu.
"Biz hükümet ve Ulusal Birlik Partisi olarak sadece federal temelli değil, aynı zamanda alternatif fikirlerin de mutlaka ama mutlaka masaya gelmesini ısrarla vurgulamak istiyoruz." diyen Tatar, 50 yıldır tartışılan federal temelli çözümün umut olmaktan çıktığını kaydetti.
Tatar, masaya gelebilecek alternatifler arasında Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet, konfederasyon gibi seçeneklerin de olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin de bu konuda desteğinin olduğunu söyledi.
"KKTC çok önem kazanmıştır"
Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler konusunda da Rum tarafının bölgedeki hidrokarbon kaynakları üzerinde tek başına hak iddia ettiğini dile getirdi.
Bu gelişmelerin Doğu Akdeniz'de KKTC'nin önemini arttırdığına vurgu yapan Tatar, şöyle devam etti:
"Her ne kadar KKTC'nin Türkiye'ye ihtiyacı olsa da 1974'deki barış harekatıyla Mehmetçiğin adaya gelerek, bizlerin can ve mal güvenliğini korumak için yaptığı fedakarlıktan 45 yıl sonra Doğu Akdeniz'de KKTC'nin de Türkiye'nin güvenliği ve geleceği için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır."
Tatar, Türkiye ile Libya'nın Doğru Akdeniz konusunda vardığı anlaşmanın da önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi
Tatar, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağıyla ilgili soruya da aday olacak ismin parti içinde alınacak kararla belirleneceği yanıtını verdi.
İngiltere'nin Kıbrıs'ta Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra garantörlerden biri olduğunu hatırlatan Tatar, bu ülkenin AB'den ayrılma sürecinin de Kıbrıs sorununa yönelik tutumunda değişikliğe yol açabileceğine dikkati çekti. Tatar, bu konuda İngiliz makamlarıyla da temas halinde olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.
Tatar, İngiltere ziyareti kapsamında KKTC kökenli vatandaşlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Londra'da basın toplantısı

Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:56 Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden Benin'e 60 milyon avro ceza
22:55 13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber alınamıyor
22:52 İngiltere'de yaşayan FETÖ şüphelisi İstanbul'da sahte pasaportla yakalandı
22:51 TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı
22:47 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
21:31 Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
21:30 TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı
21:16 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 22:56:41