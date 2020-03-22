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KKTC Başbakanı'nın doktor kızı, Hacettepe Hastanesi'nde gönüllü olarak görev yapıyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ın yeni mezun doktor kızı Cansu Ayten Tatar, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası gönüllü olarak Hacettepe Hastanesi'nde çalışıyor.

22.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:28
KKTC Başbakanı'nın doktor kızı, Hacettepe Hastanesi'nde gönüllü olarak görev yapıyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar 'ın yeni mezun doktor kızı Cansu Ayten Tatar, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası gönüllü olarak Hacettepe Hastanesi'nde çalışıyor.

Cansu Ayten Tatar'ın Ankara'da Hacettepe Hastanesi'nde görev yaptığını, ablası Canev Tatar sosyal medyadan duyurdu. Sosyal medya paylaşımı yapan Canev Tatar, "Benim canım kız kardeşim Cansu Ayten Tatar, şu an karantina hastanesi olan Hacettepe Hastanesi'nin acil bölümünde stajyer doktor olarak çalışıyor. Kız kardeşim korona teşhisi konulan hastalara ve tüm insanlığa hizmet etmektedir" dedi.

'CAMIZI ORTAYA KOYUYORUZ'

Canev Tatar, kız kardeşinin KKTC'de olanlar nedeniyle üzüldüğünü belirterek, "Bana az önce mesaj attı 'insanların yorumları beni üzüyor, ben burada canımı ortaya koydum kaç gündür uykusuzum ve çalışıyorum' dedi. İçim eridi. Bütün kalbiyle çalışan, hizmet veren bütün doktor, hemşire ve görevlilere bütün kalbimle teşekkür ederim. İnsanlık sizsiniz" ifadelerini kullandı.

'ZAMAN ZAMAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Cansu'nun annesi Sibel Tatar da kızı için zaman zaman endişe ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz de anne babayız. Kızımız Cansu Ayten bir yıl önce Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Henüz bir yıllık doktor. Gönüllü olarak karantina hastanesi olan Hacettepe'de acilde görev yapıyor. Çoğu gece nöbetçi. İki odalı evinde çoğu zaman yemek yok, çünkü vakti yok. Ankara' da hiç bir akrabamız, yakınımız yok. Tabii ki endişe ediyorum. Yavrumu merak ediyorum. Birçok koronavirüslü hastaya bakacak. Ama hepimiz öyle zor bir zamandan geçiyoruz ki iyi niyetle giderilebilecek sorunları büyütmeyip hepimizin sağlığı ve sağlıklı gelecek için el birliği yapmalıyız."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kıbrıs, Tatar, Dünya

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