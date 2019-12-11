KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar
, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başbakan Tatar, oylama hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ile "spor
" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafı oylayan Tatar, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğrafını tercih etti.