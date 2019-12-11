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KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:33
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başbakan Tatar, oylama hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ile "" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafı oylayan Tatar, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğrafını tercih etti.
KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Kaynak: AA


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