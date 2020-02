KKTC Başbakanı Tatar, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'yi kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar , Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti kabul etti.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakanlık Şeref Salonu'ndaki kabulde konuşan Başbakan Tatar, Anavatan Partisi'nin (ANAP) KKTC ile ilişkilerinin her zaman yakın olduğuna vurgu yaparak Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ve eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın KKTC'ye büyük hizmetlerinin geçtiğini kaydetti."Partinizin ismi Anavatan, Anavatan bizim her şeyimizdir" diyen Başbakan Tatar, KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle geliştiğini, kökleştiğini ve kendi ayakları üstünde durabilir noktaya geldiğini vurguladı. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin KKTC'nin daha da güçlenmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, bu bölgedeki lider ülke olması, Doğu Akdeniz'de bin 800 kilometre ile en uzun sahil şeridine sahip olması, mavi vatandaki zenginlikleri çıkarma ve bunları KKTC ve Kıbrıs Türk halkıyla birlikte kullanma noktasındaki iradesi. Bütün bunlar bize zenginlik katmaktadır" diye konuştu.Başbakan Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ise kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ile Anavatan Partisi'nin kuruluş yıl dönümlerinin ayni tarihe denk geldiğine işaret ederek, "İnşallah 2023 yılında da hem KKTC'nin hem Anavatan Partimizin 40. yılını daha coşkulu bir şekilde, Türkiye Cumhuriyeti'nin de 100. yılını hep birlikte güçlü bir şekilde kutlamayı da Rabbim bize nasip etsin" dedi.Çelebi, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önce Kıbrıs Türk halkına sonra da bölge ülkelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlar getireceği inancını dile getirerek Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin menfaatlerinin her zaman ortak olduğunu söyledi.ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ayrıca, Başbakan Tatar'a Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılar diledi. - LEFKOŞA