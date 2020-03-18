Menü
Haberler››Politika››KKTC Başbakanı Tatar'dan Çanakkale Zaferi mesajı - Haberler

KKTC Başbakanı Tatar'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

18.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:19
KKTC Başbakanı Tatar'dan Çanakkale Zaferi mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, bu zaferin Türk milletinin emperyalizme, esarete, topraklarını ele geçirmek isteyenlere karşı zaferi olduğunu kaydetti. Başbakan Tatar, UBP basın bürosundan yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin kendisinden çok daha fazla imkanlara sahip olanlar karşısında azim ve kararlılıkla her şeyi başarmaya muktedir olduğunun göstergesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun habercisi olduğunu belirtti.

"Kıbrıs Türkü ile Çanakkale Savaşlarının pek çok bağı vardır" diyen Tatar, Kıbrıslı Türklerin, Çanakkale direnişini, Kurtuluş Savaşı'nı kendine rehber edinerek, varoluş ve özgürlük mücadelesi vermiş, kendi devletini kurduğunu anlattı.

Tatar, "İnanıyorum ki, bu millet dün olduğu gibi bugün de zor günleri, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacak, mutlaka çok daha güzel günlere ulaşacaktır" diyerek Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı ve tüm şehitleri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanları rahmet ve şükranla andı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çanakkale Zaferi, Tatar, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Haberler
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Haberler
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Haberler
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading