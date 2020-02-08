KKTC Başbakanı Tatar'dan da Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara bir tepki de KKTC Başbakanı Ersin Tatar 'dan geldi. Akıncı'nın seçimi kazanmak için böyle bir açıklama yaptığını beliren Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı'nın buna rağmen Türkiye 'nin KKTC'yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Tatar, Akıncı'nın "Olmayan bir şeyi ileri sürerek Türkiye'ye yönelik eleştireler yöneltmesinin, seçimleri kazanma niyetli son derece yanlış bir davranış olduğunu" söyledi.

"HALK, GEREKEN DERSİ SANDIKTA VERECEKTİR"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı'nın buna rağmen Türkiye'nin KKTC'yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı'yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir" diyen Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye her zaman kardeşçe, samimi bir işbirliği içinde olmalı, Kıbrıs konusunu birlikte yürütmelidir. Bunun başka türlüsü, ulusumuzun, halkımızın zararınadır. Ne yazık ki Sayın Akıncı bu çizgiden çok uzaklardadır ve bize göre halkımızın güvenliğine, geleceğine yarar sağlamak yerine zarar vermektedir. Bunun en son örneği, Sayın Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği, Rumların çok hoşuna giden demeçtir

"BU AÇIKLAMALARI SEÇİMLERİ KAZANMA NİYETİYLE YAPTI"

Sayın Akıncı maalesef Kıbrıs sorunun çözümü konusunda Türkiye tarafından gösterilen anlayış ve çabaları göz ardı etmekte ve neredeyse Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni vilayet haline getirmeye çalışmakla suçlamaktadır. Sayın Akıncı'nın olmayan bir şeyi ileri sürerek Türkiye'ye yönelik eleştireler yöneltmesinin seçimleri kazanma niyetli olsa da son derece yanlıştır.

NE OLMUŞTU?

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Britanya merkezli The Guardian gazetesine verdiği mülakatta yeşil adadaki Türk ve Yunan halklarının bir an önce "adil bir federal çözüme ulaşmazsa" Kıbrıs'ın kalıcı olarak bölünmüş halde kalabileceğini belirtmişti. Akıncı, iki tarafın bir "federal çatı" altında birleşemezse KKTC'nin giderek Türkiye'ye bağımlı olacağını ve "sonunda Ankara tarafından yutulacağını" söylemişti. Diyaloğun yeniden başlaması konusunda temkinli iyimserlik içinde olduğunu ifade eden Akıncı, 2017'de BM inisiyatifinde İsviçre'deki Crans-Montana'da yürütülen dörtlü müzakerelerin çökmesine atıfla "Tren Crans-Montana'da raydan çıktı. Bence daha gerçekçi ve karşılıklı kabul edilebilir bir yoldan yeniden başlattık" demişti.