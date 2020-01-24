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KKTC Başbakanı Tatar'dan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayımladı.

24.01.2020 23:03 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:08KKTC Başbakanı Tatar'dan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin , 'da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından taziye mesajı yayımladı. Tatar mesajında, "Elazığ'da akşam saatlerinde meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Şahsım, Kıbrıs Türk Halkı ve hükümetim adına tüm Türkiye'ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah, Türkiye'mizi, bizi ve tüm insanlığı felaketlerden, afetlerden, depremlerden korusun" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Elazığ, Tatar, Güncel

Kaynak: İHA

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