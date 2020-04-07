KKTC Başbakanı Tatar'dan Johnson'a geçmiş olsun mesajı
KKTC Başbakan Ersin Tatar, İngiltere Başbakanı Johnson'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
07.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:10
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'un Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmasını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şahsım, hükümetim ve Kıbrıs Türk Halkı adına Sayın Başbakana acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler: Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Politika