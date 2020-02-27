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KKTC Başbakanı Tatar'dan kandil mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tatar yayınladığı mesajla Regaip Kandili'nı kutladı.

27.02.2020 21:31 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:31KKTC Başbakanı Tatar'dan kandil mesajı
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı yayınladığı mesajla Regaip Kandili'nı kutladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yayımladığı Regaip Kandili mesajında, "İçinde bulunduğumuz üç aylarda Regaip Kandili'ni karşıladığımız bu mübarek gün ve gecede dargınlıkları, kırgınlıkları bırakıp kardeşlik ve hoşgörü duygularının ön plana çıkması en büyük temennimizdir. Mübarek Regaip Kandili'nde, bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin ve tüm İslam Alemi'nin üç aylar ve Regaip Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mübarek Regaip Kandili'nin halkımıza, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor, hayırlara vesile olması temennisiyle bütün vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Regaib Kandili, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Kaynak: İHA

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