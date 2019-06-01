KKTC Başbakanı Tatar'dan şehit askerler için taziye mesajı

KKTC
Başbakanı Ersin Tatar
, Türkiye
ile İran
sınırında çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar İran sınırında şehit ve yaralı askerler için taziye mesajı yayınladı. Ersin Tatar, "Türkiye-İran sınırında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 askerimizin şehit düştüğünü, 4 askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri
'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
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