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KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Suriye'de Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrasında taziye mesajı yayımladı.

28.02.2020 01:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:47KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Suriye'de Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrasında taziye mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yayımladığı mesajında "Terörü durdurmak, Türkiye'ye yönelik tehditlere son vermek üzere İdlip'te bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu Mehmetciklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Şahsım ve hükümetim adına Türkiye'mizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA

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