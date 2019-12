KKTC Başbakanı Tatar: "Geçitkale Havaalanı'nın İHA faaliyetlerine açılması gerekliydi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar , Geçitkale Havaalanı'nın İHA (İnsansız Hava Araçları) faaliyetlerine açılmasının ihtiyaca cevap verdiği için gerekli olduğunu söyledi.Başbakan Tatar, TRT Haber canlı yayınında Geçitkale Havaalanı'nın İHA faaliyetlerine açılması kararı ve Doğu Akdeniz gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye 'nin güvenlik gerekçesi ile Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) kullanımları için tahsis edilmesi konusunda talebi olduğunu aktaran Tatar, şunları belirtti:"Bütün bunları değerlendirdikten sonra acil ihtiyaç olması sebebiyle ve hem Türkiye hem KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki güvenlik meselelerini dikkate alarak böyle bir tahsisi dün Bakanlar Kurulumuzun aldığı kararla karara bağladık. Bu gerekli bir meseleydi çünkü ihtiyaç hasıl olmuştu."Tatar, bu konunun artık bir ülke meselesi olduğuna da dikkati çekerek, Türkiye ve KKTC'nin bu önemli bölgede menfaat ve haklarının korunması gerektiğini belirtti."Onlara göre küçük Yunan adalarının bile münhasır ekonomik bölgeleri var"Başbakan Tatar, İsrail ve Yunanistan'la çeşitli ilişkileri olan Rum tarafından da benzer adımlar atılmış olabileceğini ifade ederek, "Bizim bu bölgede müttefikimiz ve bizlerle her türlü yakın ilişki içerisinde olan Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasıyla meseleye başka bir boyutun daha kazandırıldığını dile getiren Tatar, bununla bölgede yeni haritanın ortaya çıktığını ve ezberlerin bozulduğunu söyledi.Tatar, şöyle devam etti:"Çünkü onların ezberlerinde, Yunanistan'ın küçücük adalarının da büyük bir memleket gibi ekonomik münhasır bölgeleri var. Bu haritalarda bir bakıma bizim haklarımızı gaspetme çabaları içerisindedirler. Bizim için de tabii ki burada esas aktör Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü 82 milyon nüfusu ile ana kıta ve Doğu Akdeniz'e bin 800 kilometre uzunluğunda bir sahil şeridi var. Bunu kimse göz ardı edemez. Dolayısıyla Türkiye hükümetinin uzmanları ve diplomatları ile bütün bunlar tekrar değerlendirilmiş, yürürlüğe konulmuş."Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA'ların faaliyetlerine açılması kararının güvenlik çerçevesinde alındığının altını çizen Tatar, havaalanının KKTC'deki TSK'ya bağlı Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edildiğini dile getirdi.Tatar, "Dolayısıyla böyle bir düzenleme ile hepimizin güvenliği biraz daha emniyet altına alınmış oluyor." ifadesini kullandı."Türk'ün haklarını korumaktaki kararlığını anlamak için tarihe bakılmalı"KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Mavi Vatan'ı korumaktaki kararlılığını kimsenin test etmemesi gerektiğini bildirdi."Türk'ün haklarını korumaktaki kararlığını anlamak için eline ateş almanın ya da kendini doğrudan ateşe atmanın gereği yok, tarihe bakmak yeterlidir" ifadesini kullanan Taçoy, Rum Yönetimi'nin hem Kıbrıs Adası'nı hem de Doğu Akdeniz'i barut fıçısına çevirmek adına attığı adımlardan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bir süre önce İsrail ile 8 İHA alımı için anlaşma yaptığını ve 4 İHA'nın da teslim alındığını anımsatarak, bu hareketin karşılıksız kalmasını beklemenin en hafif tabir ile "saflık" olduğunu kaydetti.Kararın, TSK'nın talebi sonrasında hükümet tarafından alındığına dikkati çeken Taçoy, bunun, Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuk çerçevesindeki hakları ve çıkarlarını korumasında büyük önem taşıdığının altını çizdi."İHA ve SİHA'lar, Kıbrıs Türkü'ne gurur, heyecan ve güven veriyor"Taçoy, "Mavi Vatan'ın" emin ellerde olduğunu belirterek, "Türk savunma sanayinin son yıllarda 'millileşme' hedefiyle atmış olduğu doğru adımların bir ürünü olan milli İHA ve SİHA'lar, Kıbrıs Türkü'ne gurur, heyecan ve güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.Hem anavatan hem de garantör olarak, Türkiye'nin, her durum ve koşulda Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu görmekten gurur duyduklarına vurgu yapan Taçoy, başta GKRY olmak üzere, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkü'nün haklarına el uzatan herkese bu tutumlarından vazgeçme çağrısında bulundu.Taçoy, "Herkes bilsin ki Kıbrıs Türkü asla yalnız ve çaresiz değildir." ifadesini kullandı.İHA'ların, TSK personeli yönetiminde Geçitkale Havalimanı'nda yürüteceği görevin yaratacağı caydırıcılığın bölgenin güven ve huzuruna büyük katkısı olacağının altını çizen Taçoy, KKTC'nin TSK tarafından emniyete alınmış olduğuna dikkati çekti.