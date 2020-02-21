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KKTC Başbakanı Tatar, Kayseri Üniversitesinde konferans verecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ), "Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü" konulu konferans verecek.

21.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:30KKTC Başbakanı Tatar, Kayseri Üniversitesinde konferans verecek
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Üniversitesinde (KAYÜ), "Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü" konulu konferans verecek.
KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, KAYÜ'nün davetlisi olarak Kayseri'ye gelecek olan Tatar, 4 Mart'ta, üniversitenin 15 Temmuz Yerleşkesinde düzenlenecek konferansa katılacak.
KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar, üniversitemizde vereceği konferansta başta üniversitemiz gençlerini, personelimizi ve kamuoyunu, milli dava olan Kıbrıs konusunda en iyi şekilde bilgilendireceklerdir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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