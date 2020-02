KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türküne uygulanan ambargolar acımasız bir haksızlık"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyeti kabulünde, "Kıbrıs Türküne uygulanan ambargolar acımasız bir haksızlık" dedi.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Gerçekleştirilen görüşmede Fatih Erbakan, Kıbrıs'ın stratejik bakımından önemine vurgu yaparak "Kıbrıs milli davamızdır" ifadelerini kullanırken, "Kıbrıs adasının stratejik önemi çok büyük. Kıbrıs'tan kalkacak bir savaş uçağı Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve birçok bölgeye kolaylıkla ulaşabilir. Hidrokarbon arama faaliyetlerinden dolayı Kıbrıs ekonomik anlamda da önem taşımaya başladı. Bizim için önemli olan KKTC'nin bağımsızlığını sürdürmesi, Kıbrıs Türklerini azınlık statüsüne düşürecek anlaşmaların asla kabul edilmemesi ve haksız ambargoların bir an önce son bulmasıdır" diye konuştu.Başbakan Ersin Tatar da rahmetli Necmettin Erbakan'ın Kıbrıs Barış harekatı döneminde Türkiye'de hükümet ortağı olduğunu ve Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğünü kazandığı, barış ve huzur içinde yaşamaya başladığı bu önemli günün mimarlarından olduğunu belirtirken, "Sizlere de bu değerleri taşıyarak, Türk milletine ve onun siyasetine yapmakta olduğunuz katkılardan dolayı başarılar dilerim" dedi. Tatar, Kıbrıs Türkü için önemli olanın TC ile KKTC ilişkilerinin en iyi şekilde geliştirilebilmesi ve her türlü bağlarımızın güçlenmesi olduğunu kaydetti.Tatar sözlerine, "Her türlü bağlarımızın daha da güçlenmesi önemli. Çünkü bu coğrafyada Doğu Akdeniz'de son yaşanan gelişmelerle esasında Doğu Akdeniz'de KKTC'nin ne kadar önemli noktaya geldiğini bu hidrokarbon arayışları ve bu zenginliklerin paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte beraber hareket edildiğinde çok daha güçlü bir pozisyon sağlandığı, haliyle Mutlu Barış Harekatı'nın da ne kadar önemli bir harekat olduğu bir kez daha tarih önünde ortaya çıkıyor" şeklinde devam etti.Başbakan Tatar, görevlerinin Kıbrıs Türk halkına refah, mutluluk ve her türlü yaşam standardını sağlayabilmek olduğunu da belirterek, "Gerek iktisadi, ekonomik, mali gerekse kültürel ve spor alanında bile birtakım sıkıntılarımız vardır. Spor ambargosu halen Kıbrıs Türk gençliği üzerinde devam ediyor. Bunu insan hakları bakımından değerlendirdiğimizde Kıbrıslı Türklere acımasız bir haksızlık yapılmaktadır. Direkt uçuşlar yoktur. Bugün Türkiye üzerinden ancak ulaşımı sağlayabiliyoruz. Dolayısı ile bu tecritlere rağmen ekonomimiz belli bir noktaya gelmiştir" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA