Haberler » Güncel » KKTC Başbakanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz'de çok büyük bir değer kazanmıştır - Haber

KKTC Başbakanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz'de çok büyük bir değer kazanmıştır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'de çok büyük bir değer kazanmıştır.

29.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:25KKTC Başbakanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz'de çok büyük bir değer kazanmıştır

Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'de çok büyük bir değer kazanmıştır. Türkiye'nin geleceği için KKTC'nin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

Kıbrıslı Türklerle görüşmeler yapmak için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat hakkında yaptığı açıklamada, "KKTC, Doğu Akdeniz'de çok büyük bir değer kazanmıştır. Türkiye'nin geleceği için KKTC'nin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis arasında Berlin'de yapılan görüşmeye de değinen Tatar, "Biz hükümet olarak görüşmede bir aşama kaydedildiğini düşünmüyoruz. Alternatif fikirlerin de mutlaka masaya gelmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Federal çözüm bir umut olmaktan çıkmıştır" diye konuştu. "Cumhurbaşkanı Akıncı ve yanındakiler, sadece federal çözümün olabileceğini savunuyor" diyen Tatar, "Fakat Meclis'teki 50 Milletvekilinin 35'i bizim gibi düşünüyor. Federasyonu reddetmiyoruz, o da masada dursun, Türkiye de öyle söylüyor. Fakat alternatifler de masada dursun diyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Başbakan Ersin Tatar'ın açıklamaları

GÖRÜNTÜLER FTP'DE



Doğu Akdeniz, Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 İngiltere'de yaşayan FETÖ şüphelisi İstanbul'da sahte pasaportla yakalandı
18:28 Sakarya'daki hırsızlık şüphelileri Kocaeli'de yakalandı
18:26 İstanbul'da "Şahane Cuma" yoğunluğu
18:26 Hatay'da terör örgütü DHKP/C üyesi yakalandı
18:26 BM, HRW Sorumlusu Şakir'in İsrail'den sınır dışı edilmesini kınadı
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
23:56 Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
29.11.2019 18:29:13