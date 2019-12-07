Haberler » Güncel » KKTC Başbakanı Tatar: 'Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir' - Haber

KKTC Başbakanı Tatar: "Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda Libya ile anlaşma imzalamasının Doğu Akdeniz'de yeni bir haritaya sebebiyet verdiğini belirtti.

07.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:50KKTC Başbakanı Tatar:
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin , 'nin deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda ile anlaşma imzalamasının Doğu Akdeniz'de yeni bir haritaya sebebiyet verdiğini belirtti.
Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Türkiye Düşünce Kulübü (TDK) iş birliğiyle düzenlenen "Mavi Vatan Kıbrıs" konulu panele katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Atilla Ödünç ile TDK Genel Başkanı Ercan Yakut'u makamında kabul etti.
Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin her platformda var olduğunun altını çizen Tatar, bunun da iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini kaydetti.
Tatar, bu tür etkinliklerin Doğu Akdeniz'deki mücadelede ve Türkiye ile KKTC'nin hak ve çıkarlarının korunmasında yapılan çalışmaların ve azimli mücadelenin değerlendirilmesinde önemli olduğuna işaret etti.
Bölgedeki oyunları iyi okumak gerektiğini vurgulayan Tatar, "Burası fevkalade aktif bir bölge. Doğu Akdeniz'de, şu anda KKTC'nin de içinde bulunduğu bu bölgede, belli ki çok büyük mücadeleler verilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Tatar, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın TBMM'de onaylanması ve yürürlüğe girmesinin KKTC'yi de ilgilendiren önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Libya ile yapılan bu anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir. Bu harita bağlantısı ile söz konusu bölgelerde, ileride bulunacak olan zenginliklerde bizlerin de hakları, hak mücadelesinde önemli bir pozisyondadır."

Türkiye, Kıbrıs, Libya, Tatar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56 Erdoğan: "Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa... - Haber
14:55 Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti - Haber
14:55 Avukat, son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı - Haber
14:50 Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı - Haber
14:49 OMÜ'de "Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler" konferansı - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:39 Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
7.12.2019 15:00:15