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KKTC Başbakanı Tatar: "Mevsim gereği yaşanacak her şüpheli olayı korona virüsü olarak...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, korona virüsü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mevsim gereği yaşanacak her şüpheli olayı korona virüsü olarak nitelendirmemenizi rica ediyorum" dedi.

23.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:55KKTC Başbakanı Tatar:
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, korona virüsü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mevsim gereği yaşanacak her şüpheli olayı korona virüsü olarak nitelendirmemenizi rica ediyorum" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bir hastanın korona virüsü şüphesinin ardından, temiz çıkması üzerine, ülkedeki duruma ilişkin açıklamada bulundu. Başbakan Tatar açıklamasında virüsün paniğe neden olmaması konusunda çağrıda bulunarak, "Çok değerli kardeşlerim; Çin'de korona virüsünün görülmesinin ardından hükümetimizin dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek gereken bütün önlemleri aldığını vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar ülkemizde bu virüsü taşıdığı teşhis edilen herhangi biri olmamıştır. Ayrıca geçtiğimiz günlerde şüphe duyulan bir vatandaşımızın korona virüsü taşımadığı da Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanmıştır. Sizlerden, toplum sağlığımız konusunda olumsuz bir algı yaratılmaması için, mevsim gereği yaşanacak her şüpheli olayı korona virüsü olarak nitelendirmemenizi rica ediyor, hepinize sağlık ve esenlik diliyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

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Kaynak: İHA

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