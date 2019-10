KKTC Başbakanı Tatar'tan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya eleştiri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı yaptığı paylaşımdan ötürü eleştirerek "Bilmediğin düğmeye basmayacaksın. Mesaj gitmiştir. Biz böyle insanlarız, her şeyi espriye dönüştürerek, birleştirici ve insanları severek siyaset yapıyoruz." dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükkonuk Belediyesinin her yıl geleneksel olarak Mayıs ve Ekim aylarında düzenlediği Büyük Eko-Gün Festivali başladı. 'HadeGımıldan' sloganı ile düzenlenen etkinlikte, gelecek nesillere Kıbrıs kültürünün aktarılması ve yaşatılması için birçok aktivite hazırlandı. KKTC'nin ilk yöresel lezzetlerinin bir arada buluştuğu festivale katılanlar hem eğlenceli saatler geçirdi, hem de yöresel lezzetlerin keyfini çıkardı. Festivale, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Nevşehir Merkez Kaymaklı Beldesi Belediye Başkanı Harun Çekiç ile çok sayıda vatandaş katıldı.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yaptığı paylaşımdan ötürü göndermede bulunarak "Bilmediğin düğmeye basmayacaksın" dedi. Tatar, Akıncı'nın Büyük Eko-Gün Festivali etkinliğini boykot eden bir gönderiyi sosyal medyadan paylaştıktan sonra "Teknolojik kaza yapmış olabilirim" açıklamasını eleştirerek "Bilmediğin düğmeye basmayacaksın." yorumunu yaptı. Tatar, "Onlar bizim insanlarımızdır bizim halkımızdır. İyi günde de hep beraber olduk bundan sonra da beraber olacağız. Buradan mesajını alan alır. Ben pek detaylara girmek istemiyorum. Ben hep espri yapan bir kişiyim. Bilmediğin düğmeye basmayacaksın. Hele hele Büyükkonuk sayfalarına tecrübeden biliyorum. Dolayısıyla mesaj gitmiştir. Biz böyle insanlarız, her şeyi espriye dönüştürerek, ama mutluluk, beraberlik, gönülden gelen sevgi ile hiçbir ayrım yapamadan birleştirici ve insanları severek siyaset yapıyoruz. Biz bu anlayıştayız. Hep de böyle olacaktır, çünkü KKTC bunu hak etmektedir. İnsan sevgisini. Türkiye sevgisini." diye konuştu.KKTC Başbakanı Tatar, sözlerine şöyle devam etti:"Hep birlikte olarak güçlenerek bu memlekette kültürümüzü yaşatmak, bu memlekette bu toprakta var olabilmek ve ne mutlu bize ki bugün yanı başımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin katkıları ile yapılmış ve bugün hala 10 milyar TL'ye yakın yatırımlar devam ediyor. ve bölgedeki hali hazırdaki birkaç otele ziyarette bulunduk, 1300'e yakın İtalyan turistin konakladığını, kendi toplantılarını yaptıklarını gördük. KKTC'ye, Güney Kıbrıs üzerinden gelen bu turistlere Rumlar engel çıkardı ve son anda İtalyan hükümeti devreye girerek engeli kaldırdı. Rumların, Avrupa Birliği vatandaşlarına geçiş engeli koymaya hakkı yok."(İHA)