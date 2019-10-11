KKTC Başbakanı Tatar: "Türkiye'den gelen suyun geri dönüştürülüp kullanılması şart"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) tarafından düzenlenen birçok ülkeden bin 400 bildirinin sunulduğu "Uluslararası Çevre: Yaşam ve Sürdürülebilirlik" konferansında konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, hükümetin dünyanın sağlıklı geleceğinin kaynakları gezegenin sunabileceklerinin sınırlarını bilerek tüketmekten geçtiğinin bilincinde hareket ettiğini söyleyerek, çevre politikalarının bilimsel gerçekler temelinde geliştirileceğine vurgu yaptı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesince (YDÜ) düzenlenen "Uluslararası Çevre: Yaşam ve Sürdürülebilirlik" konferansında açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Çevre sorunlarının artması çevre kirliliğinin boyutlarını katı atık kirliliği olarak şekillenen yerel kirlilikten, asit yağmurları olarak şekillenen bölgesel kirliliğe ve küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi olarak ortaya çıkan küresel kirlenmeye genişletmiştir. Gezegenin kendini yenileme kapasitesi içerisinde eğer onun kurallarına uyarsak hep beraber sürdürülebilir bir toplum oluşturabilecek ve bu toplum içerisinde mevcut tüketim kültürümüzü yeniden tanımlayarak refah içinde yaşayabileceğiz" dedi.



"En iyi strateji, gezegenin sınırlılığı içinde yaşamı biçimlendirmek"



2050'de mevcut üretim ve tüketim alışkanlıklarının devam etmesi ve nüfusun 9,6 milyara ulaşması halinde, yaşamın sürmesi için 3 gezegene ihtiyaç duyulacağının hesaplandığını dile getiren Başbakan Tatar, "Hükümetimiz, sağlıklı bir gelecek için en iyi stratejinin, gezegenin sınırlılığı içinde yaşamı biçimlendirmek olduğunun bilincindedir" ifadelerini kullandı.



Ülkemizin de dünyanın da en önemli sorunlarının başında çevrenin geldiğini belirten Tatar, ekonomi biliminin yegane amacının, bugünkü kuşağın ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaçlarını bozmadan karşılama olan sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak olduğunun altını çizdi.



"Çevre bütün canlıların yaşamında önemli"



Çevrenin bütün canlıların yaşamında önemli bir rolü bulunduğunu ifade eden Başbakan Tatar, çevre sorunları özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya gündemini işgal eden büyük sorunların başında geldiğini söyledi. Nüfus artışı, kentleşme gibi faktörlerin etkisiyle çevreye bırakılan atıkların miktarında ve türlerinde artışa neden olduğunu kaydeden Tatar, çevre kirliliğinin boyutlarının ve zararlı etkilerinin artmasının kalkınma ve büyüme çabalarında çevreye olan duyarlılığı artırdığına dikkat çekti.



"Sürdürülebilir bir yönetim stratejisi geliştirmek için çalışma başlatılacak"



Bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda geri dönüştürülen suyun kullanımının genişletilmesi ile, su ve enerji tasarrufu sağlanacağını ve aynı zamanda da sera gazı emisyonlarının ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkısı olacağını ortaya koyduğuna dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Anavatan Türkiye'den boru ile taşınan yüksek kalitedeki suyun kullanıldıktan sonra geri kazanılmasını sağlayacak sürdürülebilir bir yönetim stratejisi geliştirilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.



"Sürdürülebilirlik sağlıklı bir çevrede mümkün olabilir"



Turizm başta olmak üzere, eğitim, tarım ve hayatın diğer alanlarında sürdürülebilirliğin sağlıklı bir çevrede mümkün olabileceğinin bilincinde olduklarının altını çizen Tatar, özellikle bizler gibi ülkelerin sürdürülebilir kalkınmayı pratik hayata aktarmasının zaman gerektirdiğini söyledi.



Ülkesinin ve diğer bütün ülkelerin bugünkü üretim ve tüketim kalıplarını sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek için gözden geçirmek zorunda olduğuna işaret eden Tatar, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için, birim aileden, ekonomideki bütün sektörlere ve devlet yönetimine kadar her kesimin aynı kararlılıkta olması gerektiğini vurguladı.



"Sürdürülebilir kalkınma hayat tarzımız olmalı"



Sürdürülebilir kalkınma kavramını, bir zorunluluk olarak görmeyip bir yaşam tarzı haline getirmek zorunda olduğumuzu vurgulayan Başbakan Tatar, özellikle genç nüfusta sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının önemi konusunda bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi. - LEFKOŞA