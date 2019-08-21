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KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

21.08.2019 22:50 KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaret, KKTC Başbakanı Tatar'ın görevini üstlenmesinden bu yana Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini teşkil edecek.
Ziyaret kapsamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ile Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerimiz ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. KKTC Başbakanı Tatar'a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecek.
(Musa Erdoğan/İHA)

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Kaynak: İHA

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