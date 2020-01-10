Haberler » Güncel » KKTC Başbakanı Tatar: 'Türkiye'ye verimli bir ziyaret gerçekleştirdik' - Haber

KKTC Başbakanı Tatar: "Türkiye'ye verimli bir ziyaret gerçekleştirdik"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bugün İstanbul'a yaptıkları ziyaretin verimli geçtiğini söyledi.

10.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:30KKTC Başbakanı Tatar:
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin , bugün İstanbul'a yaptıkları ziyaretin verimli geçtiğini söyledi.
Beraberindeki heyetle birlikte 'ye yaptığı günübirlik ziyaretin ardından Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Tatar, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini söyledi.
Tatar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri, mali ve ekonomik konular ile Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri enine boyuna tartıştıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oktay ve Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ileten Tatar, "Bugün Türkiye'ye verimli bir ziyaret gerçekleştirdik." dedi.
KKTC'de hizmetlerin devam etmesi, altyapı ve reel sektör gibi alanlarda beklentilerin karşılanması için Türkiye'den alınan desteğin devamı noktasında kendilerine bir takım sözler verildiğini söyleyen Tatar, "Dolayısıyla bir takım kaynak aktarımlarıyla KKTC'de önümüzdeki günlerde hareketlenme başlayacağını, yatırımların ve hizmetlerin devam edeceğini burada açıklayabilirim." diye konuştu.
Başbakan Tatar'a ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile beraberindeki heyet eşlik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:42  Osmangazi Köprüsü'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
00:42  Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi - Haber
00:40  Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Uygurlara haklarının verilmesi çağrısı - Haber
00:37  Afyonkarahisar okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Haber
00:36  Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
11.01.2020 00:50:48