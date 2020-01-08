Haberler » Güncel » KKTC Başbakanı Tatar, yağışlardan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı - Haber

KKTC Başbakanı Tatar, yağışlardan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

08.01.2020 22:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:30KKTC Başbakanı Tatar, yağışlardan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki gündür hayatı olumsuz etkileyen hava koşulları birçok bölgede etkisini sürdürüyor. Sağanak yağışlar Gazimağusa anayolunu sular altında bırakırken bölgedeki çok sayıda yol da trafiğe kapandı. KKTC Başbakan Ersin Tatar, aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Tatar, KKTC'de birçok bölgenin yağışlardan etkilendiğini belirterek, duyarlılık ve hassasiyet içinde imkanlar çerçevesinde büyük sıkıntılar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Tatar, bölgede derivasyon ve gölet çalışmalarının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği ve bölgede yapılması gereken yatırımların da bulunduğunu dile getirdi.

"Bu yağışlar hem su altı rezervlerin yükselmesi hem de tarım ve narenciye için bereket getiriyor" diyen Tatar, yaşananlardan dolayı bir takım derslerin de alınması gerektiğini belirtti. Tatar, devletin her noktada kendi sorumluluklarının bilincinde kaynaklarını en iyi şeklide değerlendirip gerekli tedbirleri almak için çalıştığını söyledi.

Öte yandan sağanak yağış, Rum tarafını da sarı alarma geçirdi. Bölgede birçok yerde su baskınları meydana geldi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:12  Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Haber
23:11  Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Haber
23:08  Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi - Haber
23:07  Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Haber
23:05  Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın füzeli saldırısına yönelik açıklama - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
21:33  Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Haber
21:04  Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı - Haber
19:50  Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
8.01.2020 23:17:17