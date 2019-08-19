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KKTC Başbakanı Tatar yarın Mersin'e gidecek

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği bir dizi sosyal etkinliklere katılmak için yarın Mersin'e gidecekKKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi'nin düzenlendiği ve bölgede yaşam süren KKTC vatandaşlarının da etkin katılımı...

19.08.2019 22:07 KKTC Başbakanı Tatar yarın Mersin'e gidecek
KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği bir dizi sosyal etkinliklere katılmak için yarın Mersin'e gidecek

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi'nin düzenlendiği ve bölgede yaşam süren KKTC vatandaşlarının da etkin katılımı ile gerçekleştirilecek sosyal bir etkinliğe katılmak üzere yarın Mersin'e gidecek. Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, yarın saat 07.20'de Ercan'dan Adana'ya gitmek üzere adadan ayrılacak. Karayolu ile Adana'dan Erdemli'ye geçecek olan Başbakan Tatar, çeşitli sosyal etkinliklere katılacak.

Başbakan Ersin Tatar, ziyaretinin tamamlanmasının ardından 21 Ağustos Çarşamba saat 19.55'de Adana'dan ayrılıp ülkeye dönecek. - LEFKOŞA

Mersin, Kıbrıs, Tatar, Politika

Kaynak: İHA

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