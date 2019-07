KKTC Başkonsolosu İnanıroğlu'dan Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıs Barış Harekatının 45'inci yılı kutlamaları çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış'ı ziyaret etti.KKTC Başkonsolosu İnanıroğlu'nun, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatının 45'inci yılı kapsamında, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Heyeti ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramına vurgu yaptı.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kış, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak Kıbrıs Barış Harekatının kutlama programları konusunda her zaman destek olacaklarını belirterek, "Belediye olarak çalışmalar ve destekler yapılıyordu. Bu yıl da gerekli istişareler ve çalışmalar yapıldı. Her şey yolunda devam ediyor. Programlarınıza ben şahsen de katılıyordum. Ayşen Hanım, bu konuda Mersin'e de çok desteği olmuş bir insan. Başkonsolosluğunu yaptığı süre içerisinde hem kurumlarla hem de özel ilişkilerinde iyi ve çok da hanımefendi. Görevi de herhalde bu ayın sonunda bitiyor ve 'gitmese nasıl olur' dedik ama bu işin bir süresi varmış. Emekleri için de çok teşekkür ediyorum. Diyaloğumuz çok güzel gelişti" dedi.Kış, Mersin'in, Gazimağusa ile kardeş şehir olduğunu da anımsattı.Başkonsolos İnanıroğlu da "Kıbrıs'tan gelen heyetimiz Mersin'deki kutlamalara katılacaklar. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mersin Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla da kutlamalar her yıl daha coşkulu oluyor" diye konuştu.Kıbrıs'ın İskele ilçesinden gelen ziyaretçiler, Gülcan Kış'a ilçeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda İnanıroğlu ve dernek üyeleri, Kış'a Kıbrıs'a özgü hediyeler takdim ederken, Kış da günün anısına heyete hediyeler sundu. - MERSİN