14.07.2019 12:09
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KKTC Başkonsolosundan Başkan Ataç'a ziyaret

KKTC Başkonsolosundan Başkan Ataç

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ile bir araya geldi.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, biri dizi ziyaret gerçekleştirmek için geldiği Eskişehir'de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında konuşan Yönlüer, Eskişehir'e hayran kaldığını dile getirerek, kentte hayata geçirdiği önemli projelerden ve misafirperverliklerinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür etti.

Başkan Ataç da, nazik ziyaretleri için Başkonsolos Yönlüer'e teşekkür ederek, günün anısına Devrim Otomobili'nin camdan bir figürünü armağan etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Ahmet Ataç, İstanbul, Tepebaşı, Kıbrıs, Güncel

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