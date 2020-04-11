Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KKTC, BM askerleri ve diplomatların ülkeye girişlerini durdurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kıbrıs Rum kesiminden gelecek diplomat, Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ve diğer uluslararası örgütlerde görev yapan personelin KKTC'ye...

11.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:52
KKTC, BM askerleri ve diplomatların ülkeye girişlerini durdurdu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kıbrıs Rum kesiminden gelecek diplomat, Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ve diğer uluslararası örgütlerde görev yapan personelin KKTC'ye girişlerini bir hafta durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Karara ilişkin Facebook hesabından bir açıklama yapan Özersay, BM ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan diplomatik misyonlara notalar gönderdiklerini ve buna göre yarından itibaren bir hafta boyunca ülkeye gelişleri askıya aldıklarını ifade etti.
Özersay, GKRY'deki büyükelçilik ve benzeri temsilciliklerde görevli diplomatların, BM, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütlerin personeli ile BM askerlerinin KKTC'ye girişlerinin durdurulacağını kaydetti.
Bakan Özersay, KKTC'de bulunan BM askeri kamplarından GKRY'ye geçişlerin mümkün olacağının altını çizdi. Özersay, ülkedeki Maronit ve Kıbrıslı Rumlara, GKRY'den gönderilen yardım ve diğer tıbbi malzemenin KKTC'de bulunan BM temsilcisi gözetiminde, KKTC yetkililerince ulaştırılacağını vurguladı.
Bakan Özersay, "Dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgınına karşı mücadeleyle ilgili olabilecek geçişler söz konusu olacaksa bunun önceden Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından izin alınması şartına bağlı olacağı bildirilmiştir." bilgisini paylaştı.
KKTC vatandaşı dışındakilere kapıları kapattı
KKTC Bakanlar Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan'a kadar KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar verdi.
Dün Kıbrıs'taki BM Barış Gücünde (BMBG) görevli bir askeri personelde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı Haberler
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
DSÖ’nün Türkiye’ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
22 yaşındaki İTÜ’lü koronavirüsün kurbanı oldu Haberler
22 yaşındaki İTÜ'lü koronavirüsün kurbanı oldu
Haberler ›› Güncel ››KKTC, BM askerleri ve diplomatların ülkeye girişlerini durdurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:29: KAVGA VAR İHBARINA GİDEN POLİSE 'POLİS HAFTASI' KUTLAMASI - Haber 00:26: Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı - Haber 00:26: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: "Mısır'daki Filistinlilerin getirilmesi için Kahire'yle koordine... - Haber 00:21: Sessizliğe bürünen İstanbul'un lüks caddesi havadan görüntülendi - Haber 00:20: Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı can kaybı artıyor - Haber 00:13: Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti - Haberler 23:45: Sunucu Erem Şentrük'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı - Magazin 23:14: Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi - Haber